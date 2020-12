Allerede i første artikel i Frankrigs forfatning bør klimaforpligtelser indgå, mener den franske præsident.

Frankrig skal i højere grad forpligte sig til at bekæmpe klimaforandringerne og beskytte klimaet.

Det mener den franske præsident, Emmanuel Macron, der i en tale mandag til et borgerråd om klima har sagt, at han vil indkalde til en folkeafstemning med henblik på at ændre forfatningen.

Ifølge Macron bør der tilføjes en paragraf om klimaforpligtelser i forfatningens første artikel, der indeholder landets grundlæggende principper.

- Forfatningsmæssigt skal det (folkeafstemningsforslaget, red.) først forbi nationalforsamlingen og derefter senatet, og begge skal stemme for, siger Macron.

Borgerrådet er en forsamling af 150 tilfældigt udvalgte borgere, der af Macron har fået til opgave at fremsætte forslag til måder, hvorpå CO2-udledningen kan blive reduceret.

Efter mødet er der blevet fremsat en række praktiske forslag såsom hastighedsbegrænsninger og forbedring af husisolationen.

En ændring af forfatningen til at omfatte klimaforpligtelser og at gøre ødelæggelse af naturen kriminelt har været topprioriteterne på borgerrådets liste med forslag siden juni.

/ritzau/AFP