- I Europa er der en forpligtelse til ikke at lade verden glide ind i et kaos, siger Frankrigs præsident.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, opfordrer til, at der bliver skabt ny dynamik i EU for at forebygge et globalt kaos.

Opfordringen blev fremsat i en følelsesladet tale i Forbundsdagen i Berlin, hvor den franske præsident talte på den tyske Volkstrauertag - en årlig mindedag for ofrene for krig, undertrykkelse og voldelige konflikter.

- I Europa - og inden for EU i det fransk-tyske partnerskab - er der en forpligtelse til ikke at lade verden glide ind i et kaos. Vi må vise vejen frem mod fred, sagde Macron, der i Berlin også skulle drøfte brexit og EU's fremtid med den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

- Derfor må vi gøre EU stærkere, understregede den franske præsident og tilføjede:

- I dag må vi tage fat på et nyt kapitel. Det skylder vi Europa.

Macron henviste til store udfordringer, som kun kan løses i internationalt samarbejde. Han kom ind på blandt andet klimaforandringerne og handelskonflikterne.

- Vi ønsker alle en retfærdig verdensorden, sagde Macron i talen, hvor han også henviste til, at den kendsgerning, at en fransk leder kan holde tale i Forbundsdagen, er tydeligt signal om forsoning og samarbejde i Europa.

- Det, som vi har til fælles, er stærkere end vore forskelle, fastslog han.

På den officielle sørgedag, hvor tyskerne ikke mindst mindes de faldne i Første og Anden Verdenskrig, fastslog Macron, at han er stolt af Europas genopbygning og sit eget lands rolle i den. Han citerede Goethe for, at genopbygningen er sket oven på massegravene fra verdenskrigene.

"Und so, über Gräber vorwärts" ("Og så, hen over gravene, fremad").

- Vi befinder os på et meget vigtigt sted i historien. En ung generation kan kun bygge fremtiden, hvis den kender historien. Skab et åbent, ambitiøst Europa, sagde Macron, da han mødtes med unge fra hele verden i den tyske hovedstad.

