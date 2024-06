I et officielt brev har Ukraine bedt om, at vestlige lande sender militærinstruktører, siger Macron.

Ukraine har officielt bedt vestlige lande om at sende militærinstruktører for at træne ukrainske styrker på ukrainsk jord.

Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, ifølge nyhedsbureauet AFP i et interview med fransk tv torsdag.

Militærinstruktørerne skal hjælpe med at øge antallet af soldater, forklarer præsidenten.

- Der er en kapacitetsudfordring, siger Macron.

- Det er derfor, at den ukrainske præsident og hans forsvarsminister har henvendt sig til alle allierede - for 48 timer siden i et officielt brev - og sagt: "Vi har brug for, at I træner os hurtigere, og at I gør det på vores jord, fortsætter præsidenten.

Der har været spekulationer om, at Macron måske fredag ville meddele, at franske instruktører sendes til Ukraine. Her mødes den franske præsident nemlig med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Élysée-palæet.

Men Macron siger, at Frankrig og allierede lande vil mødes og nå frem til en beslutning i fællesskab.

- Vi arbejder med vores partnere og vil handle på basis af en fælles beslutning, siger han.

Spørgsmålet om vestlige militærinstruktører i Ukraine er ømtåleligt.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har sagt, at franske militærinstruktører vil være et "legitimt mål" i Ukraine.

- Hvad end de bliver rubriceret som, om de er medlemmer af de franske væbnede styrker eller blot lejesoldater, så repræsenterer de et fuldstændig legitimt mål for vores væbnede styrker, sagde Lavrov tidligere på ugen ved et pressemøde.

Frankrig har ikke officielt militært personel i Ukraine.

Ukraine har dog udtalt, at landet er "i forhandlinger" med Frankrig om emnet.

Torsdag oplyser Frankrig også, at landet vil sende kampfly af typen Mirage-2000 til Ukraine.

- I morgen vil vi lancere et nyt samarbejde og komme med en meddelelse om, at Mirage-2000-kampfly sendes Ukraine, og vi vil træne deres ukrainske piloter i Frankrig, siger Macron på fransk tv.

Heller ikke vestlige kampfly i Ukraine er et populært emne i Rusland.

Den russiske diplomat Konstantin Gavrilov, som leder en delegation i Wien, advarede således tidligere denne uge, om at Rusland ser F-16-fly fra vestlige lande som et alvorligt sikkerhedsproblem og vil skyde dem ned i Ukraine.

Han talte også specifikt om Danmark, som har doneret 19 F-16-fly til Ukraine. De ventes snart at være på vingerne i Ukraine.

/ritzau/AFP