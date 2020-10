Syriske jihadgrupper har bevæget sig gennem Tyrkiet til krigsramt enklave, siger Frankrigs præsident.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, anklager torsdag Tyrkiet for at sende militante syriske islamister til at kæmpe i enklaven Nagorno-Karabakh, hvor der for øjeblikket udspiller sig en væbnet konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan.

Macron siger, det har ændret situationen i området.

- Vi har nu oplysninger, som tyder på, at syriske kæmpere fra jihadgrupper har bevæget sig gennem Gaziantep (i det sydøstlige Tyrkiet, red.) for at nå til Nagorno-Karabakhs kampplads, sagde Macron, da han tidligere på dagen ankom til EU's topmøde i Bruxelles.

- Det er en meget alvorlig ny kendsgerning, som ændrer situationen, vurderede han.

Kampene brød ud i sidste uge i Nagorno-Karabakh, der ligger i Aserbajdsjan. Områdets armenske flertal har erklæret sig uafhængigt af den aserbajdsjanske regering.

Det er de værste sammenstød mellem det overvejende kristne Armenien og det muslimske Aserbajdsjan siden 1990'erne.

Macrons kontor oplyser, at den franske præsident også onsdag har talt med Ruslands leder, Vladimir Putin, om udsigten til at få stoppet konflikten.

- De delte også deres bekymring, hvad angår de syriske lejesoldater, som Tyrkiet har sendt til Nagorno-Karabakh, hedder det.

Hverken Macron eller hans embedsmænd har fremlagt beviser, der bekræfter historien om syriske lejesoldater.

