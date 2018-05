Frankrigs præsident roser nabolandets præsident, efter at denne afviste at godkende EU-kritisk finansminister.

Paris. Den italienske præsidents skridt er udtryk for "mod og stor ansvarlighed", siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, efter at hans italienske kollega, Sergio Mattarella, har afvist en minister, der er foreslået af Italiens to største partier, Femstjernebevægelsen og Ligaen.

I stedet har den italienske præsident givet økonomen Carlo Cottarelli til opgave at danne en ny regering i Italien.

- Jeg understreger mit venskab med og min støtte til præsident Mattarella, der har en vigtig opgave at udføre med at sikre sit lands institutionelle og demokratiske stabilitet, hvilket han gør med stort mod og ansvarlighed, siger Macron.

Den italienske præsident har afvist at godkende den EU-skeptiske Paolo Savona, som de to store partier havde nomineret til posten som finansminister.

Mattarella sagde søndag aften, at Italien ikke kan have en finansminister, der vil ud af euroen, da det ville udløse alarm på finansmarkederne.

Giuseppe Conte, der ellers var udpeget til at blive Italiens næste premierminister, har efter præsidentens afvisning erklæret, at han ikke kan danne regering.

Cottarelli, der nu skal gøre forsøget med at danne regering, har sagt, at hvis han ikke kan vinde en påkrævet tillidsafstemning, så bliver der udskrevet et nyvalg efter august, formentligt i begyndelsen af 2019.

Frankrigs præsident, der selv ønsker et stærkt EU, følger tæt med i nabolandets politiske krise. Han er klar over, at hans egne planer om et dybere EU-samarbejde afhænger af en stabil regering i Rom.

- Italien er en vigtig partner for Frankrig på alle planer: en historisk partner, en nuværende partner og en fremtidig partner, som vi respekterer og har behov for i vores europæiske projekter, siger Macron.

/ritzau/AFP