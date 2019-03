Storbritannien kommer til at forlade EU uden en aftale, hvis ikke Underhuset stemmer for aftale, siger Macron.

En papirløs og kaotisk skilsmisse venter lige om hjørnet, hvis det britiske parlament igen afviser en færdigforhandlet brexitaftale, eller hvis parlamentet slet ikke stemmer om den igen.

Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, ved ankomsten til et topmøde i Bruxelles.

Dermed gentager han det standpunkt, som EU-præsident Donald Tusk fremførte efter sit besøg hos blandt andre Macron tidligere på ugen.

- I det tilfælde, at der ingen afstemning kommer, eller at det bliver et nej, vil det lede os alle mod "no deal". Det er helt sikkert, siger Macron.

Frankrigs præsident understreger, at han klar til en "teknisk udskydelse" af brexit. May har bedt om en udskydelse fra 29. marts til 30. juni.

Men Macron har flere betingelser.

Briterne skal godkende skilsmisseaftalen først. Det var den, der blev godkendt af EU og May på et EU-topmøde 25. november.

Desuden kan der - ifølge Macron - under ingen omstændigheder blive tale om, at man igen forhandler om vilkårene for Storbritanniens farvel til EU. Det er et overstået kapitel, siger præsidenten.

/ritzau/