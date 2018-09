Ny meningsmåling viser, at kun 31 procent af de franske vælgere støtter præsident Macron.

Paris. Den franske præsident, Emmanuel Macron, står over for en vanskelig udnævnelse af en ny miljøminister tirsdag, på et tidspunkt hvor han kæmper med rekordlav popularitet hos vælgerne efter en omstridt skattereform.

Centrumpolitikeren skal udpege en erstatning for den populære miljøminister Nicolas Hulot, som overraskende trådte tilbage, da Macron var på statsbesøg i Danmark for en uge siden.

Hulot sagde, at han gik af i skuffelse over utilstrækkelige skridt over for klimaforandringer og manglende indsats for at forsvare biodiversiteten og andre trusler mod miljøet.

Macron havde hentet Hulot ind fra en stilling som tv-stjerne og klimaaktivist - han var ikke politiker.

Men Hulot blev det mest populære medlem af Macrons regering, og han bliver derfor svær at erstatte.

Kun nogle få navne har været nævnt som mulige afløsere - deriblandt veteranen Daniel Cohn-Bendit, der har været en fremtrædende miljøaktivist siden ungdomsoprøret i 1968, hvor han var blandt de mest fremtrædende ledere.

Hulots tilbagetræden har også ført til spekulationer om, at Macron måske vil gennemføre en større ministerrokade.

En ny meningsmåling viser tirsdag, at kun 31 procent af vælgerne støtter op bag præsidenten. Det er et fald på ti procentpoint siden juli og den hidtil laveste opbakning til den 40-årige midtersøgende Macron.

Den franske økonomi er præget af faldende vækst, og Macrons regering har svært ved at få udarbejdet et statsligt budget for 2019.

Macrons erhvervsvenlige reformer har til formål at øge væksten i Frankrig og skabe flere arbejdspladser.

/ritzau/AFP