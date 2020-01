Det franske præsident, Emmanuel Macron, måtte i dag hæve stemme foran en gruppe israelske sikkerhedsvagter, da han var på besøg i en fransk kirke i Jerusalem.

»I kender allesammen reglerne. Jeg kan ikke lide, hvad I lige gjorde foran mig,« skældte præsidenten ud.

Foran præsidenten var en stor gruppe stærkt bevæbnede israelske sikkerhedsvagter nemlig gået ind i den franske kirke, og de diplomatiske regler mellem de to lande foreskriver, at det gør man ikke.

Det skriver flere internationale medier, herunder Daily Mail.

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020

Og da en af israelerne så nægtede at forlade den franske kirke, Saint Anne, tog Macron igen ordet.

»Du kender reglerne! Ingen, ingen, ingen skal provokere,« sagde præsidenten på engelsk.

Situationen trækker tråde tilbage til 1996, da den daværende franske præsident Jacques Chirac også besøgte Saint Anne-kirken og kom i store diskussioner med det israelske sikkerhedspersonale.

Dengang mente Chirac, at israelerne var provokerende, og på et tidspunkt truede han med at flyve tilbage til Paris.