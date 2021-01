Storbritannien kan ikke være både USA's og EU's nærmeste allierede og et nyt Singapore, siger fransk leder.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, beder briterne træffe et valg og afgøre, om deres nærmeste allierede skal være EU eller USA.

- Storbritannien må vælge en model, siger den franske præsident i et interview, som er offentliggjort i den britiske avis The Guardian og flere andre andre medier.

Macron siger, at han har indtryk af, at de britiske myndigheder har solgt flere forskellige modeller til den britiske befolkning.

Storbritannien kan ikke både være USA's nærmeste allierede, EU's nærmeste allierede og det nye Singapore, mener præsidenten.

- At være halvvejs er ikke et koncept, som fungerer, siger Macron og understreger, at Frankrig ønsker gode, fredelige relationer.

Jeg er tilhænger af fælles ambitioner og en fælles skæbne. Jeg håber, at premierminister Boris Johnson også er på det spor, siger den franske præsident og tilføjer:

- Historie og geografi ændrer sig ikke. Jeg mener ikke, at Storbritanniens skæbne er anderledes end vores.

- Hvis Storbritannien beslutter at blive et nyt Singapore, som det engang har antydet. Jeg ved det ikke. Det skal jeg ikke afgøre. Men jeg ønsker gode, fredelige relationer.

- Vores intellektuelle tilgang til verden er den samme. Jeg tror på et suverænt kontinent og nationalstater. Jeg tror ikke på nynationalisme, siger Macron.

Han siger, at han selv sætter stor pris på Storbritannien, men at der er et mønster, hvor briterne holder af at foragte Frankrig og dets præsident, når der er et problem i forhold til EU.

- Jeg har accepteret denne rolle, når der er spændinger, siger han og gør det klart, at han ikke forstår brexit.

- Jeg mener, brexit var en fejl. Jeg respekterer et folks suverænitet, og befolkningen har stemt ved en folkeafstemning, så det måtte ske. Men beslutningen blev truffet på baggrund af mange løgne, og vi ser nu, at det har gjort meget mere besværligt på mange måder.

/ritzau/