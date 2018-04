Donald Trump vil sandsynligvis trække USA ud af en atomaftale med Iran, vurderer Frankrigs præsident.

Washington. Det vil ikke komme som en stor overraskelse for Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, hvis Donald Trump vælger at trække USA ud af atomaftalen med Iran.

Det fremgår af udtalelser fra Macron på et pressemøde i Washington onsdag.

- Jeg tror, at han af indenrigspolitiske årsager vil skille sig af med denne aftale, siger Macron ifølge Bloomberg News.

Han har under sit tre dage lange besøg i USA opfordret Trump til at blive i aftalen, tilføjer den franske statsleder.

Macron baserer sin vurdering om et amerikansk farvel på tidligere udtalelser fra Trump om atomaftalen, der blev indgået i 2015.

- Jeg ved ikke, hvad den amerikanske beslutning vil blive, men en rationel analyse af alle præsident Trumps udtalelser får mig ikke til at tro, at han vil gøre alt for at blive i JCPOA (atomaftalen, red.), siger Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters.

USA's kongres vil 12. maj afgøre, om USA skal blive eller træde ud af aftalen med Iran. Den er indgået sammen med EU, Kina, Rusland, Frankrig, Storbritannien og Tyskland.

Trump har kaldt den eksisterende aftale for både "vanvittig" og "den værste aftale nogensinde", skriver Bloomberg.

Som del af aftalen ophævede USA sine mangeårige sanktioner mod Iran.

Tirsdag antydede de to præsidenter på et fælles pressemøde, at de vil søge en ny atomaftale med Iran.

Og den mulighed gentog Macron onsdag i en tale i USA's kongres.

Her fastslog han, at Iran aldrig vil få lov til at anskaffe sig atomvåben. Han tilføjede desuden, at Frankrig er villig til sammen med den amerikanske regering at se på, om der er behov for en tillægsaftale med iranerne.

USA's forhandler for ikkespredning af atomvåben, Christopher Ford, sagde tirsdag ifølge Reuters, at den amerikanske regering ikke ønsker at få genåbnet atomaftalen med Iran, men vil søge en tillægsaftale.

/ritzau/