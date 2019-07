Præsident Macron skridter fronten af ved en militærceremoni på flådebasen i Cherbourg i det nordvestlige Frankrig. Det sker i anledning af, at Frankrig får leveret sin nye atomubåd, Suffren. Det skete fredag. Lørdag meddeler han, at han nu vil have en rumkommando. Ludovic Marin/Ritzau Scanpix