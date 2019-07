Frankrigs præsident siger til sine generaler, at flyvevåbnet i Frankrig snart omfatter en særlig rumkommando.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, meddeler, at han vil oprette en national rumkommando under militæret.

Det er meningen, at den skal være en del af det franske flyvevåben.

Erklæringen fra Macron kommer op til Bastilledagen, den franske nationaldag, der er søndag den 14. juli.

Traditionen tro har præsidenten holdt reception forud for Bastilledagen for den franske militærledelse, og det er ved denne lejlighed, at Macron har fortalt om sine rumplaner.

Bastilledagen markeres med militærparader på Champs-Elysees i Paris, den franske hovedstad.

Tidligere har USA's præsident, Donald Trump, taget initiativ til, at USA får en rumkommando.

Trumps administration meddelte i 2018, at den planlægger at oprette en rumstyrke som sit sjette værn inden for militæret i 2020.

Macron siger, at rumkommandoen er en ny doktrin, som skal øge beskyttelsen af franske satellitter, skriver Reuters.

Det er endnu ikke afgjort, hvad der skal postes i projektet af penge.

- For at give denne doktrin substans og sikre udvikling og forstærkning af vor kapacitet i rummet bliver der i september oprettet en rumkommando inden for flyvevåbnet, siger Macron.

Han tilføjer, at det senere vil få navnet Rum- og flyvevåbnet.

I fjor sagde Florence Parly, Frankrigs forsvarsminister, at hun vil arbejde på, at Frankrig skal kunne klare sig strategisk alene i rummet.

Det skyldes ifølge ministeren, at der er voksende trusler fra andre magter, når det gælder militarisering af rummet.

I perioden fra 2019 til 2025 har Frankrig afsat 3,6 milliarder euro til investering i og fornyelse af franske satellitter, skriver Reuters.

Det svarer til 27 milliarder kroner.

Nato ventes senere i år at anerkende, at rummet er et område, hvor der kan foretages krigshandlinger, sagde fire højtstående NATO-diplomater i juni til Reuters.

/ritzau/AFP