Stats- og regeringschefer mødes i Jerusalem for at mindes 75-året for befrielsen af kz-lejren Auschwitz.

Antisemitisme er ikke kun et problem for jøder. Det er først og fremmest et problem for alle mulige andre, siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Han er torsdag sammen med en række stats- og regeringschefer i Israel.

De er der for for at mindes 75-året for befrielsen af den nazistiske koncentrationslejr Auschwitz. Det sker i holocaust-museet Yad Vashem i Jerusalem.

- Antisemitisme - og jeg vil sige det højt og klart - er ikke kun et problem for jøder. Nej, der er først og fremmest et problem for alle mulige andre, siger han.

Med i Israel er blandt andet USA's vicepræsident Mike Pence, Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, Ruslands præsident, Vladimir Putin, prins Charles fra Storbritannien og statsminister Mette Frederiksen fra Danmark.

I alt seks millioner jøder blev myrdet under Anden Verdenskrig. Langt de fleste i udryddelseslejre som Auschwitz, der lå i det sydlige Polen.

Alene i Auschwitz blev 1,1 millioner mennesker myrdet, de fleste jøder. Men også romaer og sovjetiske krigsfanger blev i stort talt henrettet.

Macron påpeger, at holocaust ikke må udnyttes til at "retfærdiggøre" had og splittelse.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, og USA's vicepræsident Pence er meget direkte med pege på skyldige i dag. Det er Iran.

- Det er det mest antisemitiske regime på planeten, siger Netanyahu, ifølge Reuters.

Pence minder om, at det er Iran, som "benægter holocaust som en del af statens politik og truer med at fjerne Israel fra landkortet".

/ritzau/dpa