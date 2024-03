De europæiske lande ved, at et russisk angreb er en risiko. Det siger Frankrigs præsident.

Europæiske lande er enige om, at de skal være klar til et muligt russisk angreb i de kommende år.

Det siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag. Han har med kort varsel inviteret europæiske ledere til konference i Paris om krigen i Ukraine.

De europæiske lande er ifølge Macron også enige om, at der er brug for mere militær og økonomisk hjælp til Ukraine, som er presset i krigen.

Omkring 20 europæiske stats- og regeringsledere er mandag i Paris.

- Jeg har bemærket, at mere eller mindre alle lande, som er repræsenteret ved dette bord, har sagt, at konsensus er, at vi skal være klar om nogle få års tid til, at Rusland kan angribe disse lande, siger Macron ved åbningen af konferencen.

- Vi er alle enige om, at vi ikke ønsker at gå i krig med det russiske folk. Men vi er fast besluttet på at holde eskaleringen under kontrol.

Formålet med mødet er at se, hvordan man kan "gøre mere", hvad angår "miltær og økonomisk støtte", fortsætter den franske præsident.

Invitationen fra Macron kom, efter at hans rådgivere vurderede, at de har set en mere aggressiv russisk fremfærd de seneste uger.

Via videoforbindelse advarer Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag om risikoen for en eskalering af konflikten.

- Vi må sikre, at Putin ikke kan ødelægge vores resultater og ikke kan udvide angrebet til andre lande, siger han.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) deltager i mødet.

- Det er ikke alene Ukraines sikkerhed, der er på alles læber i Europa i denne tid. Det er Europas fred, stabilitet og frihed. Og dermed Europas fremtid, der er på spil, siger hun.

/ritzau/Reuters