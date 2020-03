Ifølge Erdogan vil Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, muligvis også tage til Istanbul.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og forbundskansler i Tyskland Angela Merkel tager tirsdag til Istanbul for at drøfte migrantkrise med Tyrkiets leder.

Det siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, som har inviteret de to europæiske ledere til Tyrkiet efter et besøg i Bruxelles.

- Vi mødes tirsdag i næste uge i Istanbul, sagde Erdogan til journalister, da han fløj tilbage til Tyrkiet. Det skriver tyrkiske medier og det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge Erdogan vil Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, muligvis også deltage i mødet i Istanbul næste uge.

På møder i Bruxelles tidligere på ugen har Erdogan evalueret en migrantaftale mellem EU og Tyrkiet med blandt andre EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Titusindvis af flygtninge og migranter er strømmet til den græsk-tyrkiske grænse, efter at Erdogan har åbnet op for, at de, der vil forlade Tyrkiet for at tage til EU-lande, kan gør det.

EU står fast på, at den ydre grænse til Tyrkiet forbliver lukket.

På grund af krisen i det nordlige Syrien ønsker Tyrkiet at få opdateret og ændret migrationsaftalen, som landet indgik med EU i 2016 i forbindelse med flygtningekrisen året før.

En opdatering af aftalen er noget af det, vi diskuterer med EU som en del af en tidsplan, siger den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, til det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

Han udtrykker håb om, at en ny aftale kan være på plads, så dan kan blive behandlet på EU's topmøde den 26. marts.

Migranternes behov er i dag er helt anderledes end i 2016. Vi vil sætte os ned og drøfte udviklingen med EU for at få klarlagt, hvad der kan gøres mere, siger den tyrkiske udenrigsminister.

Tyrkiet huser i dag omkring fire millioner flygtninge, hvoraf langt de fleste er fra Syrien.

Charles Michel og Ursula von der Leyen udtrykte tidligere på ugen tilfredshed med, at der er indledt en "konstruktiv samtale" med Tyrkiets leder, efter at retorikken fra Ankara har været spændt i de seneste dage.

- Mødet med Erdogan var et første skridt på vej mod en stærkere politisk dialog på kort og på lang sigt, sagde Michel mandag.

/ritzau/