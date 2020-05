Frankrigs præsident og Tysklands forbundskansler har nyt initiativ for genopretning af EU's økonomi.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, holder senere mandag en videokonference med den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

Det oplyser det franske præsidentpalæ i Paris.

De to ledere vil efter konferencen - omkring klokken 17.00 - fremlægge et nyt fransk-tysk initiativ for genopretning af EU's økonomi.

Videomødet vil være koncentreret om det fælles initiativ, som skal rette op på EU-landenes økonomi efter coronapandemien.

De to ledere indleder deres drøftelser klokken 15.30, og den planlagte pressekonference ventes indledt omkring klokken 17.00.

Èlysée-palæet har ikke oplyst detaljer om indholdet i det nye fransk-tyske initiativ, men kilder tæt på Macron siger til Reuters, at det omfatter de offentlige sundhedssektorer, økonomisk genopretning, grøn omstilling og digitalisering samt initiativer omkring industriel uafhængighed.

Frankrig og Tyskland har kæmpet for at holde sammen på en forenet front under coronakrisen. Og Macron har ført an i sydeuropæiske landes bestræbelser på at få økonomisk konservative lande som Tyskland til at stifte fælles EU-gæld for at hjælpe de hårdest ramte lande gennem krisen.

Frankrig og Tyskland har klaret sig forskelligt under coronakrisen. Antallet af dødsfald med coronavirus i Frankrig er tre gange højere end i Tyskland.

Tysklands og Frankrigs ledere har gennem den såkaldte fransk-tyske akse i EU ofte stået for store reformer og vist vejen frem. EU-diplomater har sagt, at Frankrig og Tyskland er så forskellige, at når de først er blevet enige, så kan alle andre tilslutte sig.

Det tætte fransk-tyske samarbejde blev beseglet i Paris i 1963 af Konrad Adenauer og Charles de Gaulle med underskrivelsen af en vidtgående samarbejdstale - både politisk, økonomisk og kulturelt.

/ritzau/Reuters