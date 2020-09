Det er klart, at Hvideruslands leder må gå af, siger Frankrigs præsident og roser "modige" aktivister.

Ifølge Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, bør Hvideruslands omstridte præsident, Aleksandr Lukasjenko, træde tilbage.

- Det er klart, at han er nødt til at gå af, siger Macron til avisen Journal de Dimanche søndag.

Udtalelsen kommer, få dage efter at EU nægtede at anerkende Lukasjenko som Hvideruslands legitime præsident.

- Det er en magtkrise. En autoritær person, som ikke vil acceptere demokratiets logik, og klynger sig til magten, siger Macron.

Han tilføjer, at Lukasjenko kun er i stand til at holde fast i præsidentposten, fordi han kan sætte politi og sikkerhedsstyrker ind mod de demonstranter, som kræver hans afgang.

Lukasjenko blev genvalgt som præsident den 9. august ved et valg, som af flere vestlige ledere samt oppositionen i Hviderusland er blevet fordømt på grund af mistanke om valgfusk.

Titusindvis af hviderussere er siden gået på gaderne i hovedstaden Minsk og andre byer med krav om Lukasjenkos tilbagetræden og nyvalg.

Mange deltagere i de prodemokratiske protester er blevet anholdt, og hundredvis har været tilbageholdt i længere tid. Desuden har mange øjenvidner berettet om politibrutalitet og vold over for demonstranter.

Emmanuel Macron er "imponeret af aktivisternes mod".

- De kender risikoen ved at demonstrere hver weekend og alligevel presser de på med at forsøge at få demokratiet vækket til live i dette land, der har været frataget det i så lang tid, siger han.

/ritzau/AFP