Frankrigs præsident vil søge om international økonomisk hjælp til genopbygningen.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, lover at genopbygge Notre Dame.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil han søge om international økonomisk hjælp til genopbygningen.

I en tale foran kirken sent mandag aften sagde en tydeligt berørt Macron med tårer i øjnene, at "det værste var undgået" og takkede brandmændene, der reddede kirkens to tårne og facaden.

Macron lover, at han vil finde "det bedste talent" til at genopbygge kirken.

/ritzau/