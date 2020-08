Stats- og regeringsledere deltager søndag i konference. Målet er at sikre international opbakning til Libanon.

Det internationale samfund har pligt til at støtte det libanesiske folk efter eksplosionen tirsdag i Beirut. Den har medført store ødelæggelser og adskillige dødsfald.

Det siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, søndag i forbindelse med en donorkonference.

- Vi skal handle hurtigt og effektivt og koordinere vores nødhjælp, så den kommer så hurtigt som muligt frem til det libanesiske folk.

- Libanons fremtid er på spil, siger Macron ved åbningen af donormødet.

Donormødet er arrangeret af FN's generalsekretær, António Guterres, og Emmanuel Macron. Det foregår via video.

På konferencen deltager stats- og regeringsledere fra hele verden. Formålet er at sikre international opbakning til Libanon.

Men mange regeringsledere er tøvende med at donere store beløb til den libanesiske regering, som af store dele af befolkningen bliver anset som korrupt.

Macron understreger imidlertid, at den internationale hjælp skal koordineres via FN i Libanon. Der er ikke blevet sat et mål for, hvor stort et beløb til nødhjælp der samlet skal komme i stand via konferencen.

Det vil formentlig koste adskillige milliarder at genopbygge Beirut. Økonomer har vurderet, at eksplosionen kan gøre kål på op mod 25 procent af landets bruttonationalprodukt.

Nødhjælpen til Libanon vil blandt andet gå til genopbygning, fødevarer og medicinsk udstyr.

Forud for konferencen har blandt andet Danmark og Tyskland annonceret nye bidrag til Libanon.

Danmark giver yderligere 150 millioner kroner til Libanon. Og Tyskland vil give 10 millioner euro i nødhjælp til landet. Det svarer til knap 75 millioner danske kroner.

Mindst 158 personer har mistet livet efter eksplosionen på Beiruts havn, mens over 6000 meldes såret.

300.000 er blevet fordrevet fra deres hjem på grund af ødelæggelserne, som har føjet til landets i forvejen dybe økonomiske krise.

