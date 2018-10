- Jeg vil første tage stilling, når vi har resultaterne fra efterforskningen, siger den franske præsident.

Paris. Den franske præsident, Emmanuel Macron, betegner den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinde som "svært alvorlig".

Han opfordrer til en efterforskning, der skal skabe fuldstændighed klarhed over sagen, og som klarlægger, hvad der er sket med journalisten.

- Sådan som forløbet er blevet beskrevet, så er det meget alvorligt, siger Macron til France 24 og RFI i sine første kommentarer til sagen.

- Alt afhænger af, hvad undersøgelserne af sagen viser. Jeg vil første tage stilling, når vi ved det, siger han.

Macrons udtalelser kommer, dagen efter at den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, advarede om, at sagen vil kunne få alvorlige følger.

- Hvis beskyldningerne stemmer, så vil det få alvorlige konsekvenser, sagde Hunt.

Tyrkiske kilder hævder, at Jamal Khashoggi blev dræbt og parteret, da han opsøgte det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at få papirer, som var nødvendige til hans planlagte bryllup.

Khashoggi arbejdede som journalist for Washington Post. Han er ikke blevet set, siden han gik ind i konsulatsbygningen den 2. oktober.

En saudiarabisk delegation har angiveligt afhørt og tortureret den forsvundne journalist Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Tyrkiet, før han til sidst blev dræbt.

Det viser lyd- og videooptagelser, som den tyrkiske regering er i besiddelse af.

Det siger højtplacerede kilder i den tyrkiske regering og i USA til The Washington Post.

Kilderne ønsker af frygt for repressalier ikke at stå frem med navn. Men de siger, at Tyrkiet har oplyst USA som optagelserne.

- Man kan høre hans stemme og stemmer, der taler arabisk. Man kan høre, hvordan han bliver afhørt, tortureret og så dræbt, siger en af kilderne.

En anden kilde siger til avisen, at man på lydoptagelsen kan høre den 59-årige Khashoggi blive tæsket.

Journalistens kæreste ventede foran konsulatet i 11 timer, uden at Jamal Khashoggi kom ud igen. Herefter meldte hun ham savnet.

