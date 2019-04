Emmanuel Macron aflyste en planlagt tale, da Notre Dame brød i brand. I stedet er der pressemøde 25. april.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, holder torsdag den 25. april et yderst sjældent pressemøde, hvor han vil præsentere en række reformer som svar på måneder med voldsomme protester i Frankrig.

Det oplyser præsidentkontoret fredag.

Macron skulle oprindeligt have udlagt sin plan mandag den 15. april i en tale til nationen. Han aflyste dog, da katedralen Notre Dame brød i brand.

I stedet vil han klokken 18 dansk tid den 25. april holde pressemøde.

Macron har i sin tid som præsident hidtil aldrig holdt et officielt pressemøde med tilstedeværende journalister, skriver nyhedsbureauet AFP.

Næste uges pressemøde er et svar på de usædvanligt voldelige demonstrationer, som protestbevægelsen "De Gule Veste" har ført an for.

/ritzau/AFP