Præsidentbesøg skal styrke den fransk-tyske motor i EU, som ikke har kørt så godt de seneste par år.

Præsident Emmanuel Macron kom søndag til Berlin på det første franske statsbesøg i Tyskland i 24 år.

Det tre dage lange besøg vil blive afviklet med pomp og pragt, som en hyldest til det særlige fransk-tyske forhold og de to store landes fællesskab i EU-samarbejdet. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Macron og den franske førstedame, Brigitte, ankom søndag eftermiddag, så den franske præsident kan deltage i den såkaldte Demokrati-festival, der markerer 75-årsagen for den tyske forfatning, som blev vedtaget i Vesttyskland efter Anden Verdenskrig.

Under festivalen vil Macron og den tyske forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, offentligt diskutere demokrati og EU.

Macron, som også vil blive modtaget ved en særlig ceremoni i Steinmeiers officielle residens i Bellevue Slottet i det centrale Berlin, skal også holde en fælles pressekonference med forbundspræsidenten.

Den såkaldte fransk-tyske motor i EU har ikke kørt så godt de seneste par år, efter at Angela Merkel har forladt den politiske scene.

Macron og den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, har i den seneste tid taget flere initiativer for at forsøge at forbedre samarbejdet.

Der er sket tilnærmelser på områder som reformer af EU's regelsæt for gæld og underskud, men parterne ser ikke helt ens på den militære hjælp fra EU-landene til Ukraine og på den økonomiske politik i forhold til Kina og USA.

De store vanskelige temaer skal diskuteres ved møder tirsdag.

Macron og hans hustru tager mandag til Dresden, hvor den franske præsident skal holde en tale foran den monumentale Frauenkirche, der blev ødelagt under bombardementerne af byen i 1945, men som blev genopbygget fra 1994 til 2005 i sin gamle udformning med gamle og nye sten. Kirken er et symbol på forsoningen i Europa efter verdenskrigene.

Macron kom til magten i Frankrig for syv år siden og kan ikke genopstillet til en tredje præsidentperiode ved det næste præsidentvalg i 2027.

/ritzau/AFP