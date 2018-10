Flere oppositionsledere kritiserer fransk indenrigsminister for ønske om at gå af og satse på borgmesterpost.

Paris. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, accepterer alligevel indenrigsminister Gérard Collombs opsigelse.

Mandag afviste Macron ellers Collombs ønske om at gå af som minister, men sent tirsdag aften har præsidenten skiftet mening.

- Jeg accepterer Gérard Collombs opsigelse og beder premierministeren om at varetage hans arbejde, indtil en efterfølger er fundet, siger Macron.

71-årige Collomb, der tidligere har omtalt sin relation til den 40-årige præsident som et "far og søn-forhold", har flere gange ytret ønske om at træde af som indenrigsminister. Senest tirsdag i et interview med den franske avis Le Figaro.

I september fortalte Gérard Collomb, at han ønsker at stille op som borgmesterkandidat i Lyon i 2020. Collomb var borgmester i byen i 16 år, før han blev udpeget som minister i Macrons regering.

Han var klar på at fortsætte i ministerembedet indtil maj 2019, hvor der er valg til Europa-Parlamentet, men endte altså med at måtte gå af øjeblikkeligt.

Flere oppositionsledere har kritiseret Collomb for hans udtalelser. De siger, at han bør koncentrere sig om jobbet som indenrigsminister i stedet for at forberede sig på en valgkamp til et andet job.

- Gérard Collomb har endnu engang sagt op. Hvor længe skal denne farce vare?, skrev Marine Le Pen, der er leder af det højreorienterede parti National Samling, tidligere Front National, tirsdag på Twitter.

Gérard Collomb er den tredje minister, som på kort tid har valgt at gå af.

I slutningen af august trådte Frankrigs populære miljøminister, Nicolas Hulot, tilbage som følge af manglende fremskridt i klimasagen. Det skete i en live-udsendelse på tv, og uden at Hulot havde varskoet præsidenten først.

Senere trak den tidligere OL-deltager Laura Flessel sig som sportsminister på grund af "personlige forhold".

