Frankrig indfører fra lørdag udgangsforbud i Paris og otte andre storbyer fra klokken 21 til 06, siger Macron.

Frankrig erklærer national sundhedskrise, meddeler regeringen onsdag aften.

Præsident Emmanuel Macron siger onsdag aften på fransk tv, at det indebærer et natligt udgangsforbud i ni storbyer. Ud over hovedstaden Paris er det Grenoble, Lille, Rouen, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Toulouse og Montpellier.

Coronapandemien er en sundhedskatastrofe, der bringer befolkningens liv i fare.

Derfor berettiger det regeringen til at genindføre strenge tiltag for at få bugt med smitten, hedder det i meddelelsen fra regeringen, der kom kort inden, præsidenten gik på tv.

Stigningen i antallet af smittede er "bekymrende", siger præsidenten.

- Dette virus er farligt og alvorligt for alle, siger Macron i tv-interviewet.

- Det er ikke kun farligt for alle dem, der nu er smittede. Det er også alle de hundredtusinder, der har haft smitten. Nogle af dem mærker alvorlige eftervirkninger, som vi endnu ikke kender til fulde, siger præsidenten.

På grund af det stigende smittetal går Frankrig derfor i kriseberedskab fra lørdag. Det giver myndighederne mulighed for at indføre nye restriktioner.

- Vi bliver nødt til at handle. Vi bliver nødt til at bremse spredningen af virusset, siger Macron.

Beboerne i de værst ramte storbyer må fra på lørdag ikke være ude mellem klokken 21 og 06. Alle, der er ude i dette tidsrum, skal have en god grund til det, understreger præsidenten.

Brud på udgangsforbuddet vil medføre en bøde på 135 euro (1000 kroner), tilføjer han.

Forbuddet gælder i fire uger, hvor det er slut med at gå på restaurant og besøge venner, siger præsidenten.

- Vores mål er at nedbringe de private kontakter, det er de farligste. Vi kommer for tæt på hinanden, siger han.

Ideelt set bør man ikke være mere end seks mennesker omkring et bord, tilføjer han.

Præsidenten mener ikke, at det er hensigtsmæssigt med en fuld nedlukning, som Frankrig oplevede tidligere på året.

- Vi har ikke mistet kontrollen, understreger Macron.

Han siger, at Frankrig nu befinder sig i anden bølge af coronaudbruddet - men at landet har lært meget af første bølge.

De seneste tal fra de franske sundhedsmyndigheder viser, at der onsdag er 9100 coronapatienter indlagt på hospitaler rundt om i landet. Det er første gang siden 25. juni, at tallet er på det niveau.

Siden begyndelsen af året er 33.000 mennesker døde efter at være blevet smittet med coronavirus. Frankrig er kun det niende land i verden, der runder dette dødstal.

/ritzau/