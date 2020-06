I en ceremoni med pomp og pragt gav Macron den franske fortjenstorden Æreslegionen til byen London.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, besøgte torsdag Storbritannien. Det var hans første udlandsrejse, siden coronapandemien brød ud.

Macron mødte premierminister Boris Johnson og drøftede briternes EU-exit.

Men besøget var foranlediget af 80-årsdagen for den franske leder Charles de Gaulles historiske radiotale fra London under Anden Verdenskrig.

I talen opildnede de Gaulle dengang et besejret Frankrig til at fortsætte modstand mod nazisterne.

I en ceremoni med pomp og pragt gav Macron den franske fortjenstorden Æreslegionen til byen London. Det var her, den franske general holdt sin tale den 18. juni 1940.

- Jeg har ønsket at give udtryk for den franske republiks evige taknemmelighed til byen London med denne orden, sagde Macron.

Han hyldede den britiske hovedstad for at have "sikret det frie Frankrigs fødsel".

Macron fik selv overrakt en montage af telegrammer udvekslet mellem de Gaulle og den britiske premierminister Winston Churchill ved krigens afslutning.

Den franske præsidents symbolske besøg fandt sted, efter at markeringen af 75-årsdagen for Anden Verdenskrigs afslutning i Europa blev stærkt nedtonet som følge af coronakrisen.

Prins Charles tog imod Macron i sit residens. Den britiske kronprins sagde, at de Gaulles ord om aldrig at opgive håbet stadig giver meget mening. Ikke mindst nu under pandemien.

Macron og Johnson enedes i øvrigt om at intensivere forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU.

Johnson pointerede over for Macron, at det ikke giver mening at forlænge forhandlingerne om en handelsaftale efter brexit ind i efteråret.

