- Frankrig har været udsat for et "islamistisk terrorangreb", siger præsident Emmanuel Macron. /ritzau/

Præsident Emmanuel Macron siger i Nice, at "Frankrig er under angreb". Han siger, at landet har været udsat for et "islamistisk terrorangreb".

Udtalelserne fra den franske præsident blev fremsat ved kirken Notre-Dame i Nice, hvor tre personer blev dræbt tidligere på¨dagen.

Macron siger, at han øger beskyttelse af franske skoler, og at der vil blive udstationeret mere militær for at beskytte vigtige steder og pladser - blandt andet kirker.

Præsidenten sender en et signal om enhed i i den franske befolkning. Han siger, at det, der angribes, er "vore værdier, vores frihed og vores ønsker om ikke at give efter for terrorisme."

Udtalelserne fra den franske præsident blev fremsat kort efter, at den franske leder var kommet til kirken Notre-Dame i Nice, hvor angrebet fandt sted tidligere torsdag.

Kilder i politiet siger til tv-stationen BFMTV, at knivangrebet ikke skete udenfor, men inde i kirken.

Den ene af de dræbte er en kirketjener. De to øvrige dræbte er fundet inde i kirken. De dræbte er to kvinder og en mand, hedder det. De folk, der befandt sig i kirken, var kommet for at bede.

/ritzau/Reuters