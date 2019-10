Thierry Breton, som er topchef i Atos, var tidligere finansminister under afdøde præsident Jacques Chirac.

Frankrig har foreslået topchefen fra teknologigruppen Atos, Thierry Breton, som dets kandidat til posten som Frankrigs kandidat til en af de tunge poster i den næste EU-Kommission.

Det meddeler præsident Emmanuel Macrons kontor ifølge Reuters.

Det sker, to uger efter at den franske præsidents første valg til posten, Sylvie Goulard, blev afvist i Europa-Parlamentet.

Breton var finansminister under den afdøde præsident Jacques Chirac og har reddet France Telecom. Han har været administrerende direktør i Atos siden 2009.

- Han er en handlingens mand, som kender industripolitikkens problemer og temaer ud og ind.

- Samtidig kender han EU-institutionerne i Bruxelles - uden at have en bureaukratisk tilgang til europæiske anliggender. Det er vigtigt for præsidenten, siger en embedsmand tæt på den franske præsident i Elysée-palæet i Paris til Reuters.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har den nye leder af EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, erklæret sig enig i Macrons valg.

Elysée-palæet har ifølge en erklæring fra Macron lagt op til, at Breton overtager en ambitiøs post, som omfatter industripolitik, udgifter til forsvar, højteknologi og rumfart.

Sylvie Goulard har været i modvind i processen om at blive godkendt som kommissær.

Blandt andet har hun en sag kørende hos EU's antisvindelkontor, der handler om aflønning af assistenter i Europa-Parlamentet, som hun har brugt til politisk arbejde i hjemlandet.

Sylvie Goulard var den tredje kandidat, der er afvist af Europa-Parlamentet.

Tidligere er Rumæniens kommissærkandidat, Rovana Plumb, og ungareren László Trócsányi røget på grund af interessekonflikter.

Rovana Plumb har en problematisk sag om et millionlån i forbindelse med en valgkampagne tidligere på året.

Ungareren László Trócsányi har et advokatfirma med en forbindelse til Ungarns regering. Det er ikke bekræftet, om det er den forbindelse, der gør ham uegnet.

/ritzau/AFP