Paty var et billede på republikken og ønsket om at knække terroristernes vilje, siger Macron ved mindestund.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, hyldede onsdag den franske historielærer, der fredag blev slået ihjel af en formodet radikaliseret islamist.

Læreren var en "stille helt", der ønskede at videregive den franske republiks demokratiske værdier til sine elever, sagde Macron.

- Samuel Paty blev fredag et billede på Republikken, på vores ønske om at knække terroristernes vilje og at leve som et samfund af frie borgere i vort land, lød det fra præsidenten.

Ved en mindehøjtidelighed, der blev sendt direkte på fransk tv, blev Samuel Patys kiste båret ud foran Sorbonne universitetet i Paris til tonerne af U2-sangen "One".

Ovenpå kisten lå en æske med fortjenstordenen Æreslegionen, som er Frankrigs fineste orden. Den er Paty blevet tildelt efter sin død.

- Han blev dræbt, præcis fordi han inkarnerede Republikken, sagde en tydeligt berørt Macron i sin tale.

- Han blev dræbt, fordi islamisterne vil have vores fremtid. De ved, at med stille helte som ham får de den aldrig.

Det meste af Frankrig er i chok, efter at den 47-årige lærer fredag fik skåret halsen over af en 18-årig gerningsmand.

Paty havde vist en muhammedtegning i sin undervisning om ytringsfrihed.

Det vakte efterfølgende protester blandt nogle af forældrene og var tilsyneladende årsag til, at den 18-årige dukkede op ved den skole, hvor Paty arbejdede.

Han bad nogle elever udpege læreren og skar så halsen over på ham.

Drabet på Paty vækker i Frankrig minder om angrebet mod satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015. Her trængte bevæbnede mænd ind på redaktion og skød omkring sig, mens de råbte "Allahu Akbar" ("Gud er størst").

12 mennesker blev dræbt ved det angreb.

/ritzau/AFP