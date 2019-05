Den næste formand for EU-Kommissionen skal være karismatisk og kompetent, mener Frankrigs præsident.

Det er ingen hindring for Margrethe Vestager, at hun kommer fra et land, Danmark, der ikke er med i euroen.

Det mener Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som direkte adspurgt om sin holdning til dette svarer:

- Nøglen er, at de personer, som skal besætte de mest politisk følsomme poster, er med på projektet, at de er så karismatiske, opfindsomme og kompetente som muligt. Det er det. Jeg har ikke andre krav, siger Macron.

Det har ikke været et emne blandt EU-landene, at den danske konkurrencekommissær kommer fra Danmark, som har flere forbehold og ikke er med i euroen, fortæller en diplomat.

Den franske præsident nævnte inden topmødet tirsdag aften i Bruxelles, at Vestager er en af de kandidater, som har kvalifikationerne til at blive formand for EU-Kommissionen.

Macron nævnte i den forbindelse også sin landsmand Michel Barnier, som er EU's chefforhandler for brexit, og socialdemokraten Frans Timmermans, som er første næstformand i den snart afgående EU-Kommission.

/ritzau/