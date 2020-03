Frankrig lukker alle skoler på ubestemt tid og opfordrer arbejdsgivere til at lade ansatte arbejde hjemme.

Coronavirus er den værste sundhedskrise, Frankrig har stået over for i et århundrede.

Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, torsdag aften i en tale til nationen.

Frankrig lukker alle børnehaver, skoler og universiteter fra mandag i en forsøg på at begrænse smitte med coronavirus, siger præsident Macron i en tv-tale torsdag aften. De er lukket på ubestemt tid.

Macron opfordrer samtidig alle over 70 år eller mennesker med kroniske sygdomme og handicap til at holde sig så meget hjemme som muligt.

Arbejdsgivere må ligeledes lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra, lyder et af de franske tiltag.

Tiltagene minder om dem, som den danske statsminister, Mette Frederiksen, præsenterede onsdag.

Macron vil dog lade det franske kommunalvalg finde sted som planlagt søndag. Der har ellers været forlydender i fransk presse om, at det kunne blive udskudt.

Macron siger samtidig, at han fredag vil tale med sin amerikanske kollega, Donald Trump, om en fælles indsats fra G7-landene mod corona-pandemien og dens negative konsekvenser.

/ritzau/Reuters