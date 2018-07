Hvis oppositionen leder efter en ansvarlig, kan de bare komme efter mig, siger Macron på møde med partifæller.

Paris. Efter flere dages tavshed tager Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, tirsdag aften det fulde ansvar for skandalesagen om sin nu forhenværende sikkerhedsvagt Alexandre Benalla.

Det siger nogle af Macrons partifæller, der var til stede ved et møde med præsidenten tirsdag. Det skriver flere franske medier - heriblandt nyhedsbureauet AFP og avisen Le Figaro.

Benalla blev filmet, mens han - iført politihjelm, politiradio og politiets armbind - slog demonstranter ved en 1. maj-demonstration i Paris.

Sagen har vakt stor forargelse i Frankrig, efter at videoen af Benalla er blevet delt flittigt på sociale medier.

Fra oppositionens side har der lydt voksende kritik af præsidenten for hans tavshed i sagen.

- Hvis de leder efter en ansvarlig, så er det mig og mig alene. De kan bare komme efter mig, sagde Macron ifølge flere af de tilstedeværende på tirsdagens møde.

Det skriver Le Figaro.

- Det var mig, der stolede på Alexandre Benalla, sagde præsidenten ifølge AFP på mødet.

Han tilføjede, at Benalla oprindeligt var en støtte, men at "handlingerne 1. maj var en slags skuffelse eller svigt".

Sagen betragtes af flere iagttagere som den hidtil alvorligste i Macrons tid i Elysée-palæet.

Oppositionen har beskyldt Macron og hans regeringsparti for at forsøge at dække over sagen.

Den franske indenrigsminister, Gérard Collomb, har fortalt, at han fik kendskab til sagen allerede dagen efter, den 2. maj.

Han informerede ikke Macron direkte, men hans embedsfolk informerede præsidentens kontor og politiet om episoden, forklarede indenrigsministeren mandag i et samråd.

