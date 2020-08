En åben undersøgelse er nødvendig i Libanon for at forhindre tvivl og at ting forbliver skjult, siger Macron.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, opfordrer til en international undersøgelse af den eksplosion, der har lagt hele havneområdet i Libanons hovedstad, Beirut, i ruiner.

Mindst 135 mennesker er dræbt og over 5000 såret i eksplosionen.

Hele kvarterer er forvandlet til murbrokker, og ødelæggelserne løber op i adskillige milliarder dollar.

Både i og udenfor Libanon har der lydt krav om, at det bliver FN eller et andet internationalt organ, der undersøger, hvad der var årsag til tirsdagens voldsomme eksplosion.

- En international, åben og transparent undersøgelse er nødvendig for at forhindre, at ting forbliver skjult og at tvivlen kommer snigende, siger Macron på et pressemøde ved afslutningen på sit besøg i Beirut.

Mange libanesere er rasende over, at en sådan eksplosion kunne finde sted. De ser det som det hidtil mest chokerende eksempel på den libanesiske regerings inkompetence.

Libanons regering har forklaret, at den voldsomme eksplosion blev udløst, da en brand antændte de 2750 ton ammoniumnitrat, der blev opbevaret i en lagerbygning på havnen i Beirut.

Mange spørger, hvordan en så stor mængde højeksplosivt materiale kan have været opbevaret på så usikker vis i årevis - ovenikøbet midt i en storby.

Macron siger torsdag, at der inden længe vil ankomme et fransk militærfly til Beirut med "redningsmandskab og efterforskere, der skal bringe eftersøgningen og undersøgelserne videre".

Libanons udenrigsminister siger torsdag til fransk radio, at der er nedsat et undersøgelsesudvalg, der har fået fire dage til at placere et ansvar for eksplosionen.

Men mange libanesere stoler ikke på, at regeringen er i stand til selv at undersøge sagen.

I næsten et år har der været store demonstrationer mod regeringen og den udbredte korruption.

Da Macron var på rundtur i det katastroferamte område i Beirut, fulgte en folkemængde efter og bad indtrængende den besøgende franske præsident om at hjælpe med at fjerne den politiske ledelse i Libanon.

Macron lovede de forsamlede, at han vil garantere for, at den franske hjælp til Beirut ikke går til de forkerte.

- Jeg kan garantere jer dette: Hjælp vil ikke falde i hænder på korrupte, sagde han ifølge Reuters til den demonstrerende menneskegruppe.

- Jeg vil tale med alle politiske kræfter og bede dem om en ny pagt. Jeg er her i dag for at foreslå dem en ny politisk pagt, sagde han.

På pressemødet senere torsdag sagde Macron, at Libanon lider under et system, der er "fanget af organiseret korruption".

Landet befinder sig i sin værste økonomiske krise i årtier.

Macron advarede om, at der er brug for omgående reformer, hvis Libanon ikke skal løbe tør for mad og brændsel om få måneder.

Han sagde, at han vil vende tilbage 1. september, "så vi kan se på fremskridtene sammen".

Frankrig spiller en særlig rolle i Libanon. Landet var under fransk styre fra 1920 til 1946.

/ritzau/AFP