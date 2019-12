Tre maskerede mænd har stormet en restaurant i Sverige. En person meldes dræbt.

Klokken 18:33 indgik der alarm om et røveri mod en hotelrestaurant i Gislaved. Tre maskerede mænd stormede restauranten. De var angiveligt bevæbnet med machete-lignende knive.

En mand i restauranten blev såret med et hug fra en machete og er død på stedet, da hans liv ikke stod til at redde.

»Manden er blevet ramt af et slag på halsen. Vi har ingen oplysninger om, hvorvidt han var gæst eller tilhørte personalet på restauranten,« siger Monica Bergström, der er talskvinde for politiet.

De tre mænd forlod straks stedet og er stadig på fri fod. Der er ingen oplysninger om, at de havde et bytte med sig fra restauranten.

Svensk politi arbejder på højtryk for at finde de tre formodede gerningsmænd. Et stort område er afspærret og bliver nu gennemsøgt med hundepatruljer.

»Vi arbejder med afhøre vidner. Ikke bare dem der befandt sig i lokalet, men også dem der kan have befundet sig udenfor og gjort iagttagelser,« siger Monica Bergström.

Gislaved ligger i Småland et par timers kørsel fra København.