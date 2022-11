Lyt til artiklen

Håbefulde amerikanere måtte vente forgæves på vindertallene fra det amerikanske lotteri Powerballs rekordstore trækning mandag aften, hvor 1,9 milliarder dollar blev udloddet.

Tallene blev nemlig først frigivet tirsdag morgen efter at være blevet forsinket på grund af et sikkerhedsprotokolproblem.

Det står ikke umiddelbart klart, om der er nogen, der har købt billetten med den store gevinst på.

Vinderne får mulighed for at modtage gevinsten gennem en annuitet, som bliver udbetalt over 29 år, men de fleste vælger dog typisk at få dem på én gang.

Det kontante skøn for jackpotten er nu 929,1 millioner dollar, som svarer til mere end 6,8 milliarder danske kroner.

Powerballs ledelse udgav tirsdag morgen en pressemeddelelse, hvor de forklarede, at årsagen til forsinkelsen er, at ét af de deltagende lotterier stadig behandlede sine salgs- og spilledata.

Alle 48 deltagende lotterier er nemlig forpligtet til at indsende deres data, før de vindende numre kan trækkes.

Hvilket lotteri, der var skyld i forsinkelsen, vil Powerball dog ikke ud med, da det der »imod deres politik«.

I pressemeddelelsen lød det, at Powerball har »strenge sikkerhedskrav for at beskytte spillets integritet og forbliver forpligtet til at holde en lodtrækning, der giver alle spillere en fair chance for at vinde«.