Jamie Raskin kiggede ud over salen. Han tørrede sine øjne med sin ene hånd og med rystende stemme sagde han:

»Af alle de forfærdelige og brutale ting, jeg så den dag, har det været det, der har ramt mig allerhårdest,« lød det.

Den bevægende scene udspillede sig tirsdag aften i den amerikanske Kongres, da rigsretssagen mod Donald Trump begyndte. Her står Jamie Raskin i spidsen for det hold af demokrater, der fungerer som anklagere i sagen.

Som afslutning på sit indlæg kom politikeren med en personlig beretning om, hvordan han selv oplevede de optøjer, der fandt sted i samme bygning for lidt over en måned siden – og som er selve årsagen for rigsretssagen. For opildnede den nu tidligere præsident til de voldsomme scener, der kostede fem mennesker livet?

En bevæget Jamie Raskin. Foto: U.S. Senate TV via Reuters

Her fortalte Jamie Raskin, at han havde hele sin familie med 6. januar: De ville gerne være samlet, fordi hans søn var blevet begravet bare dagen før. Han fortalte, hvordan familien måtte gemme sig på hans kontor uden ham. Han fortalte, hvordan han måtte fjerne sin Kongres-pin fra sit tøj, så han ikke kunne blive identificeret af de indtrængende demonstranter.

Og han fortalte om det, der havde berørt ham allermest på den dramatiske dag.

»Bagefter fortalte jeg min datter, hvor ked af det, jeg var. Og jeg lovede hende, at det ikke ville være på samme måde, næste gang hun kom med til Kongressen. Og ved I, hvad hun sagde?« spurgte Jamie Raskin de 100 senatorer i salen, der skal afgøre, om Donald Trump skal dømmes:

»Hun sagde: 'Far, jeg vil aldrig mere besøge Kongressen'.«

Sådan bliver Donald Trump dømt Rigsretssagen mod Donald Trump begynder tirsdag: Kongressens ene kammer, Repræsentanternes Hus, stemte i januar for at indlede en rigsretssag mod den dengang siddende præsident.

Nu er det medlemmerne af det andet kammer i Kongressen, Senatet, der skal tage stilling til skyldsspørgsmålet, via debat og afstemning.

Mens der i Repræsentanternes Hus 'blot' skulle være flertal for at indledes sagen, skal der er flertal på totredjedele af senatsmedlemmerne til, for at Donald Trump kan blive dømt.

De 100 sæder i Senatet er fordelt på 50 republikanere, 48 demokrater og to uafhængige – som oftest stemmer med demokraterne. Det betyder, at 17 republikanere skal stemme imod Trump sammen med samtlige demokrater (og de uafhængige senatorer) for at opnå en dom.

Og mens Jamie Raskin kæmpede med at holde tårerne tilbage, tilføjede han endnu én ting fra den dag, der vil blive hos ham for altid.

»At se nogen bruge en amerikansk flagstang til at spidde en af vores politibetjente, hensynsløst og nådesløst. Tortureret med en stang, hvor der normalt hænger et flag, som han forsvarede med sit liv,« lød det fra demokraten til den stille sal.

Det er de 100 senatorer i Senatet, der skal afgøre rigsretssagen, der altså blev indledt tirsdag med korte indlæg fra begge parter.

I de kommende dage har demokraterne 16 timer fordelt over to dage til at fremlægge deres sag, inden Donald Trumps advokater ruller deres forsvar ud.

Allerede tirsdag kom Jamie Raskin med en appel til senatorerne om at dømme den tidligere præsident.

»Folk døde den dag. Betjente fik hovedskader og hjerneskader. Folks øjne blev stukket ud. En betjent fik et hjerteanfald. En betjent mistede tre fingre den dag. To betjente har taget deres eget liv. Senatorer, det kan ikke være vores fremtid,« sagde Jamie Raskin.