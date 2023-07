»Det fik dig til at føle dig svag og svimmel. Det fik dig til at føle dig utilpas, og vi mistede vores appetit – vi kunne ikke spise særlig meget.«

En britisk familie havde betalt omkring 21.000 kroner for en uges ferie på den græske ø Rhodos. Men efter fire dage blev de nødt til at sige stop og flyve hjem.

Det fortæller familiens mor, Sally Urwin, til The Independent.

Sammen med sine to teenagesønner var hun landet på ferieøen den 12. juli – lige midt i hedebølgen, som har fået tilnavnet 'Cerberus' efter den trehovedede hund, som i græsk mytologi vogter indgangen til dødsriget Hades.

Den heftige varme gjorde først, at familien ofte blev nødt til at opholde sig indenfor på hotellet, da det udenfor var 'kogende' – men til sidst forvandlede varmen også deres hotel til en 'gigantisk ovn', forklarer Sally Urwin til det britiske medie.

Hun forklarer, at varmen – som var på mere end 40 grader, når den var på sit højeste – gjorde dem utilpasse og svimle, ligesom de mistede deres appetit.

»Det var mindst 43 grader varmt, da vi tog af sted. Den måde, hotellet var designet på, med kunstigt marmor, var som en kæmpe ovn,« siger hun til The Independent.

Hun forklarer, at hun har arbejdet i den amerikanske delstat Texas og er vant til varme.

Men den varme, de oplevede under deres ferie, var 'kvælende'.

Sammen med sønnerne rejste hun hjem til Storbritannien den 16. juli – og efterfølgende skrev hun om sin oplevelse på et socialt medie.

Der blev hun mødt med kommentarer om, at hun 'aldrig havde været i udlandet før', og at det 'bare er normal sommer'.

Men det er hun ikke enig i:

»Da vi kom dertil, var det varmt. Jeg har været på mange varme ferier, men det blev varmere og varmere. Vi var alle smurt ind i solcreme, og den eneste måde, vi kunne holde os kølige på, var ved at sidde i vandet,« siger hun til The Independent.

Hedebølgen ser ud til at fortsætte med at ligge over det sydlige Europa den kommende tid også.