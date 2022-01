»Mange familier havde kun minutter … minutter til samle deres ting, deres dyr, deres børn i bilen og komme af sted.«

Sådan lød reaktionen fra en rystet guvernør i den amerikanske delstat Colorado, Jared Polis, fredag 31. december. Forinden havde dele af hans delstat været udsat for et regulært mareridt.

De skete, da naturbranden 'Marshal Fire' på grund af helt absurde omstændigheder pludselig begyndte at brede sig ukontrolleret i byerne Superior, Louisville og Marshall i Boulder County.

Foreløbig er mindst 500 hjem gået tabt. Måske flere end 1.000.

Myndighederne har ganske enkelt ikke overblik over de voldsomme ødelæggelser.

Eksempelvis er hele bydele af Superior med sine omkring 12.000 indbyggere brændt fuldstændigt ned. Det samme er tilfældet med dele af Louisville, der har lige under 20.000 indbyggere.

»Den vestlige del af Superior, den gamle bydel i Superior … de er væk. Og der taler vi hurtigt om 500 hjem,« siger den lokale sherif i Boulder County, Joe Pelle, ifølge CNN.

Billederne fra Superior og Louisville, der ligger mellem Boulder og Denver, er også voldsomme.

Et helt udbrændt nabolag i Louisville, Colorado. Foto: Marc Piscotty Vis mere Et helt udbrændt nabolag i Louisville, Colorado. Foto: Marc Piscotty

Hele nabolag er forsvundet i asken.

Personer har mistet alt.

Omstændighederne, der ledte til den voldsomme naturbrand, var da også ganske usædvanlige.

Branden spredte sig nemlig med rekordfart, da ekstraordinære høje vindhastigheder ramte Boulder County torsdag og fredag. Vindstød med hastigheder op mod orkanstyrke.

Sådan så ilden ud på afstand. Tusindvis har mistet alt i Colorado. Foto: GREGG CORELLA Vis mere Sådan så ilden ud på afstand. Tusindvis har mistet alt i Colorado. Foto: GREGG CORELLA

»Vi får de her vindhastigheder fra tid til anden, men det er meget sjældent, vi ser det så voldsomt som det her. Og når man kombinerer det med ild og de ekstremt … ekstremt tørre forhold, som vi har set de seneste måneder. Det var bare opskriften på en katastrofe,« siger Superiors borgmester Clint Folsom til CNN.

De lokale vejrstationer har da også meldt om vindhastigheder over 160 km/t i Boulder County.

Blandt dem, der har mistet alt, er Louie Delaware og datteren Elise. De kommer fra Louisville og blev fanget af en fotograf, da de besøgte resterne af deres hjem.

Louie Delaware krammer sin datter Elise i ruinerne af deres nedbrændte hjem i Louisville, Colorado. Foto: JASON CONNOLLY Vis mere Louie Delaware krammer sin datter Elise i ruinerne af deres nedbrændte hjem i Louisville, Colorado. Foto: JASON CONNOLLY

Desperationen og sorgen fanget i et enkelt, meget sigende billede.

Flere fortællinger fra området går på det samme.

Alt åndede fred og ro. Ingen fare på færde. Og pludselig, som et lyn fra en klar himmel, var flammerne over dem.

Hunt Frye var en af dem, der oplevede det.

Han var i en Costco-forretning for at købe suppe, da han og andre kunder pludselig blev bedt om at evakuere.

En statue står midt i et nedbrændt hus i Louisville, Colorado. Foto: ALYSON MCCLARAN Vis mere En statue står midt i et nedbrændt hus i Louisville, Colorado. Foto: ALYSON MCCLARAN

Umiddelbart var folk rolige, men så begyndte de at løbe rundt som »antiloper,« forklarer han.

Og da han kørte fra butikken, var det nærmest apokalyptiske scener, der mødte ham.

»Det havde en dommedagsfølelse over sig. Folk løb fra deres hjem med deres katte, alle var grebet af panik. Det, der virkelig ramte mig, var frygten i ansigterne på politibetjentene, som forsøgte at få trafikken til at glide. De var oprigtigt bange,« forklarer han til CNN.

Hvis man synes, at historier om voldsomme skovbrande fra USA lyder bekendt, så er det ikke overraskende.

Et satellitfoto af en del af Superior, Colorado, viser, hvordan store dele af byen er forsvundet i flammerne. Foto: ©2021 Maxar Technologies Vis mere Et satellitfoto af en del af Superior, Colorado, viser, hvordan store dele af byen er forsvundet i flammerne. Foto: ©2021 Maxar Technologies

I sommeren 2021 blev der således slået rekord med hele 68 dage i streg, hvor dele af det vestlige og centrale USA officielt var beredt på skov- og naturbrande. Dem var der desuden mere end 58.000 af i det forgangne år.