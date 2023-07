»Vi har ikke oplevet noget lignende før. Vi havde ikke en chance.«

Sådan lyder det fra et norsk ægtepar, der endte med at måtte afbryde deres ferie i Italien for i stedet at vende hjem.

Ikke fordi ferien var dårlig. Men på grund af den intense varme, som for tiden præger – og plager – store dele af det sydlige Europa.

Det fortæller ægteparret Anita Varmskog Elshøy og Jon Elshøy til VG.

En kvinde drikker vand i Rom den 13. juli. Foto: Remo Casilli/Reuters/Ritzau Scanpix

De to havde planlagt at tilbringe to uger i den italienske landsby Vasanello, der ligger nord for Rom, men efter en uge måtte de kaste håndklædet i ringen.

»Det var som at gå panden mod en mur. Det var hovedpine, svimmelhed og konstant sved. Vi drak vand hele tiden,« forklarer 57-årige Anita Varmskog Elshøy til det norske medie.

I den første uge af deres ferie viste termometeret mellem 37 og 38 grader i dagstimerne. Og ifølge prognoserne stod det kun til at blive endnu varmere.

Til sidst blev det for meget.

Folk skærmer sig for solen med paraplyer i Rom den 11. juli. Foto: Remo Casilli/Reuters/Ritzau Scanpix

Ægteparret pakkede derfor deres bil og satte kurs mod nord.

»Der skal meget til, før vi afslutter en ferie,« siger Anita til VG.

Ægteparret ankom til deres hjem i Oslo torsdag.