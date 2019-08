»Måske kommer præsidenten alligevel ikke til Danmark, fordi I siger, at han ikke må købe Grønland. Måske er han bare fornærmet.«

Sådan siger den amerikanske journalist og radiovært Stephen Henderson, efter den amerikanske præsident, Donald Trump, søndag pludselig såede tvivl om, hvorvidt han og USA's førstedame, Melania Trump, overhovedet kommer til Danmark.

Det var ellers Det Hvide Hus, der selv kontaktede det danske kongehus for at blive inviteret på officielt besøg 2. og 3. september.

Men efter ét af præsident Donald Trumps højtråbende interview side om side med en larmende helikopter søndag er intet sikkert.

»Jeg tager ikke nødvendigvis helt sikkert dertil (Danmark, red.). Det gør jeg måske. Vi tager til Polen, og så tager vi måske til Danmark,« sagde Trump her til de forsamlede journalister.

»Nu kan I måske se, hvad det er, vi kæmper med hver eneste dag. Trump er meget forvirrende. Præsidentlige statsbesøg er jo ikke noget, man sådan lige afgør i sidste øjeblik. Som I selv ved, tager det måneder at planlægge,« siger Stephen Henderson med hentydning til Donald Trumps usædvanlige opførsel.

Donald Trumps besøg i Danmark blev i forvejen planlagt med relativt kort varsel. Og der har allerede været snak om demonstrationer imod den kontroversielle amerikanske leder.

»Ros er altafgørende for Donald Trump. Han er næsten villig til at sige og gøre hvad som helst, hvis han får ros for det.«

Sådan siger forfatteren Tony Schwartz, der hjalp Donald Trump med at skrive den skelsættende selvbiografi 'The Art of the Deal', i et interview med avisen The Wall Street Journal.

Og ifølge Tony Schwartz skal forklaringen på Trumps tilgang til politik findes i hans tilgang til ejendomshandel.

Da Trump i starten af 80'erne begyndte sit siden konkursramte kasinobyggeri i Atlantic City, New Jersey, foregik det på samme måde.

»Hvis Trump ikke får det, han beder om, så sætter han sig med korslagte arme over i et hjørne og surmuler. Han er som et lille barn,« siger forfatter og eksven Tony Schwartz til Wall Street Journal.

Denne teknik er også blevet brugt i forbindelse med Donald Trumps tarif-forhandlinger med Kina og Canada. Og ifølge MSNBC-journalist Chris Matthews går det nu bare i stedet ud over Danmark.

»Vores præsident tror desværre, at han kan true sig til alting. Og hvis han bare holder vejret længe nok, så får han sin vilje,« siger Matthews.

Men selvom bølgerne går højt i USA, så tager de danske myndigheder det anderledes roligt.

Således udtaler statsminister Mette Frederiksen til DR, at hun da stadig regner med, at Trump kommer på besøg.

På sin hjemmeside har kongehuset endnu ikke kommenteret præsidentens seneste selvmodsigende udmelding. Og i et interview med B.T. siger kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen:

»Kongehuset tager sikkert det her i stiv arm. At bevare roen og ikke lade sig gå på af det er også en del af at være kongehus. I hoffet ryster de måske bare på hovedet ad det. Det er jo bare endnu et eksempel på Trumps helt igennem ukonventionelle stil.«

Søndag bekræftede Donald Trump, at hans regering ganske rigtigt har talt om at købe Grønland fra den danske regering.

Både Danmark og det grønlandske selvstyre har gentagne gange understreget, at Grønland ikke er til salg.