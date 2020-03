Selvom der stadig er rigtig mange ting, som man ikke ved omkring coronavirusset, så er der én ting, der står meget klart.

Det er, at hvis man gerne vil prøve at undgå at få sygdommen, så skal man ikke komme i nærheden af store forsamlinger.

Men det virker umiddelbart som om, at den information ikke er nået helt til det befolkede asiatiske land Bangladesh.

Onsdag var ifølge BBC’s oplysninger 30.000 muslimer nemlig samlet i byen Raipur for at bede. Hovedmålet var at læse vers fra koranen med henblik på at bekæmpe coronavirusset.

Men sandsynlighed for, at de har gjort situationen værre for dem selv ved at være så mange borgere samlet på et så lille areal er bestemt til stede.

Tidligere har et lignende religiøst event i Malaysia været medvirkende til, at mere end 500 borgere fik sygdommen. Det spredte sig også til Brunei, Singapore og Cambodja.

Indtil videre er 17 personer blevet testet positive i Bangladesh, og man regner med, at mørketallet er langt højere.

Men det var det første dødsfald, som var årsag til, at de mange mennesker besluttede at mødes for at bede.

Det var ifølge BBC en lokal religiøs leder, som sørgede for, at folk blev samlet, og da eventet var overstået, sagde personen, at de alle nu var ‘fri fra coronavirus’.

Bangladesh er det af de lande, hvor befolkningstætheden vokser mest i hele verden. Der bor omkring 161 millioner indbyggere.

Det er ottendemest i verden.

Omkring 90 procent af indbyggerne i landet er muslimer.