Donald Trump får nu skyld for at smide ekstra benzin på et allerede flammende amerikansk raceoprør.

Mens millioner af tv-seere fra hele verden fulgte med i den direkte tv-transmission fra George Floyds begravelse i Houston, Texas, tweetede præsidenten således sin støtte til en ekstremistisk sammensværgelsesteori.

Dét satte sindene i kog.

'Jeg sad lige og så One American News Network (OAN, red.). 75-årige Martin Gugino lader til at falde hårdere, end han egentlig bliver skubbet. Kan det hele være arrangeret på forhånd.'

Her er den 75-årige demonstrant netop slået sit baghovede o asfalten. Nu antyder Donald, at Martin Gugino gjorde det med vilje. Foto: MIKE DESMOND - AFP

Sådan skrev Donald Trump i kommentaren til sin re-tweet af en teori, der i dagevis har cirkuleret på diverse højreekstremistiske nyhedshjemmesider i USA.

Ifølge sammensværgelsesteorien, der i går nåede frem til One American News Network (Donald Trumps nye favorit nyhedskanal), var 75-årige Martin Guginos alvorlige kvæstelser slet ikke resultatet af politivold.

Derimod lyder historien fra One American News Network som følger:

Først scanner den erfarne demonstrant Martin Gugino frekvensen for polititradioen. Derefter ser han - eventuelt som medlem af den venstreorienterede organisation ANTIFA - sit snit til at bryde ind. Herefter konfronterer han politiet, der skubber ham i brystkassen. Den profesionelle demonstrant lader sig falde - hårdere end han bliver skubbet. Martin Gugino slår baghovedet i asfalten, mister bevidstheden og begynder at bløde ud af sit højre øre.

»Måske var det hele planlagt på forhånd,« skriver Donald Trump på twitter. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

'Det er så grotesk, at jeg slet ikke kan finde ord for det. Vores præsident er ikke alene sammensværgelsesteoretiker. Han giver hvide nynazister og højreekstremister ret og bringer derved utallige amerikanske liv i fare. Og Trump er tilsyneladende helt ligeglad.'

Sådan skriver Charlie Randorf på twitter.

Og på tv-kanalen MSNBC, stirrer værten Chuck Todd mistroisk ind i kameraet, mens han nærmest stammer.

»Hver gang man ikke tror, at det kan blive værre, gør præsidenten det umulige og gør det værre.«