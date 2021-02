Da britiske Oliver McManus lørdag modtog sin ugentlige måltidskasse fra firmaet HelloFresh, undrede han sig gevaldigt.

Ved siden af de lækre madvarer var der nemlig en Coca Cola-flaske med gullig væske deri.

Det var dog hverken øl til en lækker braisering eller hvidvinseddike til en syrlig salat, der gemte sig i den gennemsigtige plastikflaske.

Efter nærmere eftersyn – med næsen vel at mærke – kunne Oliver McManus nemlig konstatere, at det var urin, og derfor satte han sig til tasterne.

»Hey HelloFresh. Helt enkelt: Hvorfor har jeg modtaget en eller anden tis i flaske som en del af min levering?,« skrev briten på Twitter.

Her ses opslaget fra Oliver McManus Foto: Twitter Vis mere Her ses opslaget fra Oliver McManus Foto: Twitter

Det populære måltidskassefirma, som også leverer i Danmark, svarede hurtigt på McManus' spørgsmål.

»I betragtning af den helt uacceptable karakter undersøger vi sammen med vores leveringsselskab, hvordan en åben måltidskasse med denne flaske er blevet leveret,« skrev firmaet i et svar.

Herefter har HelloFresh, ifølge The Independent, været i direkte kontakt med McManus og undskyldt.

»Vi har undskyldt direkte til Mr. McManus og tilbudt en passende good will-gestus. Vi gør alt, vi kan, for at sikre, at det her ikke sker igen,« fremgår det i en udtalelse fra HelloFresh.

The Independent har også talt med McManus, der understreger, at han ikke ønsker nogen fyret i forbindelse med urinflasken, som efter alt at dømme er kommet fra en af leveringsmændene.

»Det sidste, jeg vil have, er at nogen blive fyret eller kommer i knibe som resultat af denne her sag. Det er uheldigt, at det skete, men jeg er sikker på, at det åbner en debat omkring arbejdsvilkår her i landet,« siger han til mediet.