En række af de seneste meningsmålinger tyder på næsten dødt løb ved torsdagens valg i Storbritannien.

Storbritanniens partiledere holdt onsdag afsluttende valgmøder i en række forskellige byer i en hektisk afslutning på valgkampen op til torsdagens valg.

Kampen om stemmerne er blevet stadig mere intens, efter at en række af de seneste meningsmålinger tyder på et næsten dødt løb ved parlamentsvalget, som skal afslutte den lange brexitkrise.

Når valglokalerne åbnes torsdag morgen, er det tredje gang inden for fire år, at briterne går til stemmeurnerne. Valget opfattes af mange som en gentagelse af EU-folkeafstemningen i 2016, hvor et lille flertal var for en udtræden af EU.

Parlamentets splittede partier, hvoraf nogle ønsker mere uafhængighed og andre ønsker at forblive i EU, forkastede gentagne gange den skilmisseaftale, som tidligere premierminister Theresa May indgik med Bruxelles.

Efter Mays tårevædede tilbagetræden overtog Boris Johnson - tidligere London-borgmester og udenrigsminister - med et motto om at "få brexit ført ud i livet".

Et budskab, som han håber, vil sikre ham det fornødne flertal til at få den seneste version af en brexitaftale gennem parlamentet.

Ifølge en YouGov-måling står Johnsons konservative parti til at få et flertal på 28 pladser i parlamentet, som i alt har 650 pladser i Underhuset.

I en lignende måling fra 27. november stod partiet til at få et flertal på 68 pladser.

- Et konservativt flertal er det mest sandsynlige, men et parlament uden et klart flertal er stadig en klar mulighed, siger valgforskeren Matthew Goodwin fra Kents Universitet.

Hvis ingen af de to store partier får klart flertal, kan brexitkrisen komme til at fortsætte i årevis - eller brexit kan eventuelt blive helt omstødt ved en ny EU-folkeafstemning.

Valget kan også blive afslutningen på Johnsons politiske karriere, ligesom det får stor betydning for arbejderpartiets ledelse omkring Jeremy Corbyn.

Corbyn har ifølge målingerne ingen reel chance for at vinde valget.

Valgdeltagelsen har afgørende betydning ved det første britiske decembervalg i næsten et århundrede. Vejrudsigterne tyder på regn og endda sne i dele af landet på valgdagen.

/ritzau/Reuters