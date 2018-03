Vladimir Putin er klar til en fjerde periode som Ruslands præsident. Under 60 procent mødte op for at stemme.

Flere valgstedsmålinger viser, at Ruslands præsident har vundet et stykke over 70 procent af stemmerne ved søndagens præsidentvalg.

Dermed er Putin klar til en fjerde periode som præsident, der løber frem til 2024.

Den russiske stats egen valgstedsmåling fra VTsIOM viser, at Putin har sikret sig 73,9 procent af stemmerne.

På andenpladsen kommer Pavel Grudinin med cirka 11 procent af stemmerne.

Men resultatet viser, at ingen af Putins syv modkandidater på noget tidspunkt har kunne true hans position.

BBC rapporterer fra Moskva, at valgdeltagelsen var på 59,9 procent. Men VTsIOM's egen opgørelse viser 63,7 procent.

Det er under, hvad det russiske styre havde håbet på. Det gik efter, at 70 procent skulle møde op og stemme.

Op til valgdagen har myndighederne presset på rundtom i det kæmpestore land for at få folk til at møde op og stemme. Men det synes at være slået fejl.

Putin har lovet, at han vil bruge sin næste periode som præsident til at styrke Ruslands forsvar og til at øge den menige russers levestandard.

Målingerne bekræfter, at Putin fortsat er en samlende og meget populær figur i Rusland.

Når hans præsidentperiode udløber i 2024, vil han kun blive overgået af Josef Stalin som den længst siddende leder i Moskva.

Valget blev indledt klokken 21 lørdag aften dansk tid i den østlige ende af Rusland. Det sidste valgsted lukkede klokken 19 søndag aften dansk tid. Det var i østersøenklaven Kaliningrad.