Højrepartiet AfD kommer ind i Hessens parlament som den sidste af de tyske delstater, viser valgstedsmåling.

Wiesbaden. Forbundskansler Angela Merkels CDU-parti får ifølge valgstedsmålinger mellem 27 og 28 procent af stemmerne ved delstatsvalget i Hessen.

Det er en solid tilbagegang i forhold til valget i 2013, hvor partiet fik 38,3 procent af stemmerne.

Det socialdemokratiske SPD, der danner forbundsregering sammen med CDU, får omkring 20 procent af stemmerne, viser valgstedsmålinger. Ved det seneste valg i Hessen fik partiet 30,7 procent.

Dermed har begge de to store partier mistet omkring 10 procentpoint i forhold til valget for fem år siden.

SPD's dårlige valgresultat i Hessen kan sætte gang i en ny debat om, hvorvidt partiet på landsplan vil være bedre tjent med at trække sig fra den såkaldte storkoalition i Berlin.

Et stigende antal socialdemokrater føler, at deres parti mister stemmer på grund af alliancen med Merkel og hendes CDU, og at det vil være bedst at gå i opposition.

Miljøpartiet De Grønne, der i øjeblikket sidder i Hessens delstatsregering med CDU, står til en pæn fremgang på 19,5 procent, viser valgstedsmålingen fra tv-stationen ARD. Ved valget for fem år siden fik De Grønne 11 procent.

Om den sortgrønne koalition i Hessen kan fortsætte, er trods De Grønnes fremgang stadig usikkert, skriver det tyske nyhedsbureauet dpa.

Alternative für Deutschland (AfD) får mellem 12 og 13 procent, tilstrækkeligt til at sende det indvandringskritiske parti ind i delstatsparlamentet.

Hessen er den sidste af Tysklands 16 delstater, hvor partiet endnu ikke er repræsenteret i det lokale parlament. Ved det seneste valg i Hessen fik AfD 4,1 procent. Den tyske spærregrænse er fem procent.

/ritzau/dpa