I de seks delstater, som var afgørende for Trumps valgtriumf i 2016, fører Joe Biden stort, viser ny måling.

USA's præsident, Donald Trump, mister opbakning i de seks svingstater, som i 2016 overraskende sikrede ham sejren over demokraten Hillary Clinton.

Det viser en ny meningsmåling blandt næsten 4000 registrerede vælgere i delstaterne Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og North Carolina. Målingen er lavet af avisen The New York Times og Siena College.

Trumps formodede udfordrer ved valget i november, demokraten Joe Biden, har i samtlige seks stater en føring på mindst seks procentpoint, skriver The New York Times.

Ved præsidentvalget i 2016 fik demokraternes kandidat, Hillary Clinton, flest stemmer, men hun måtte alligevel se Trump løbe med nøglerne til Det Hvide Hus.

Det skyldes USA's særlige valgsystem med valgmænd, som i sidste ende afgør, hvem der vinder. Hver delstat har et antal valgmænd, og den kandidat, som får flest stemmer i de enkelte stater, får samtlige valgmænd.

I 2016 betød det for eksempel, at Trump sikrede sig samtlige valgmænd fra Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, selv om han kun sejrede med under et procentpoints forspring til Clinton.

I alt er der 538 valgmænd fordelt efter befolkningstallet i de i alt 50 amerikanske delstater.

Ifølge den nye måling har Joe Biden i de tre ovennævnte delstater et forspring på 10-11 procentpoint.

I Arizona og North Carolina, hvor Trump sejrede med over fire procentpoint i 2016, har Biden en føring på henholdsvis syv og ni procentpoint.

/ritzau/