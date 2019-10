Valgstedsmåling synes at varsle et politisk kursskifte i Kosovo.

To oppositionspartier i Kosovo, Vetevendosje og LDK, har ifølge en valgstedsmåling hver sikret sig 30 procent af stemmerne ved parlamentsvalget søndag.

Regeringspartiet PKD havner på 22 procent ifølge målingen fra tv-stationen Klan Kosova.

Målingen synes at varsle et politisk kursskifte i Kosovo.

Valget blev udskrevet i utide, efter premierminister Ramush Haradinaj var blevet stævnet af en krigsforbryderdomstol og valgte at træde tilbage.

Det skete på et tidspunkt med mange skænderier i parlamentet om, hvordan man skal agere i bestræbelserne på at normalisere forholdet til Serbien. Det er en proces, der har været stærkt støttet af EU, men som er havnet i et dødvande.

Korruption og arbejdsløshed har været dominerende emne under valgkampen.

/ritzau/Reuters