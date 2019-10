Hvis der var valg i dag, ville SD kunne danne regering med det konservative Moderaterna og Kristdemokraterna.

Det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna (SD) er i en ny meningsmåling for svensk tv det næststørste parti i Sverige med 20,7 procent af stemmerne.

Hvis der var valg i dag, ville partiet være i stand til at danne regering sammen med det konservative Moderaterna og Kristdemokraterna.

SD går i målingen frem med 2,3 procentpoint til 20,7 procent. Partiet overgås kun af Socialdemokraterna, der står til 24,7 procent.

Sveriges nuværende regering under statsminister Stefan Löfven, består af Socialdemokraterna og Miljöpartiet, som har støtte fra to borgerlige partier og Vänsterpartiet.

Årsagen, til at regeringen i den seneste måling kommer i mindretal, er, at partiet Liberalerna kun opnår 3,6 procent i målingen. Dermed glider partiet under den spærregrænse på fire procent, der er gældende ved riksdagsvalg.

Moderaterna og Kristdemokraterna har tidligere signaleret, at de er klar til at samarbejde med SD.

Ved Riksdagsvalget 9. september 2018 fik hverken den borgerlige Alliansen eller den rødgrønne blok flertal. Socialdemokraterna (S) blev største parti efterfulgt af det konservative Moderaterna.

I en Sifo-måling i sidste uge gik Sverigedemokraterna frem fra 20,2 procent til 22,7 procent. Målingen blev foretaget for Svenska Dagbladet og Göteborgs-Posten.

Denne måling viste, at Sverigedemokraterna tager flest vælgere fra Moderaterna, men at også Socialdemokraterna mister vælgere til partiet.

/ritzau/TT