PSOE får flest stemmer, viser måling, men højrefløjspartiet Vox mere end fordobler antallet af mandater.

Det tegner ikke til et klart flertal for nogen af partierne ved Spaniens valg søndag.

Det socialdemokratiske PSOE ser ud til at blive valgets største parti, mens det konservative PP bliver nummer to.

Det højreorienterede Vox ser ud til at blive valgets tredjestørste. Partiet mere end fordobler antallet af mandater fra 24 til mellem 56 og 59.

Det viser en meningsmåling fra den spanske tv-station RTVE. Den er foretaget over de seneste dage og offentliggjort, umiddelbart efter at valgstederne i Spanien lukkede klokken 20 søndag.

Målingen spår mellem 114 og 119 mandater til PSOE, hvilket er en tilbagegang i forhold til de 123 mandater, partiet fik i april.

Der er 350 pladser i parlamentets underhus, så der skal 176 mandater til at have flertal.

I Spanien er det ikke tilladt at foretage valgstedsmålinger. I stedet foretager spansk tv meningsmålinger i dagene op til valget, som så offentliggøres, når valgstederne har lukket dørene.

En prognose ventes senere søndag aften.

Det er anden gang i år, at spanierne bliver bedt om at gå til stemmeurnerne og vælge et nyt parlament.

Siden valget i april har den fungerende spanske premierminister, Pedro Sanchez fra PSOE, forgæves forsøgt at danne en regering med støtte fra sit hidtidige støtteparti, det venstreorienterede Unidas Podemos.

/ritzau/