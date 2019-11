Valgstedsmålinger tyder på, at Klaus Iohannis skal møde socialdemokraten Viorica Dancila i anden valgrunde

Rumæniens siddende præsident, Klaus Iohannis, har taget føringen ved søndagens præsidentvalg.

Det viser en valgstedsmåling offentliggjort, umiddelbart efter at valgstederne lukkede klokken 20 dansk tid.

Målingerne peger i retning af, at Iohannis skal møde den socialdemokratiske leder fra partiet PSD, Viorica Dancila, i anden og afgørende valgrunde om to uger.

En valgstedsmåling foretaget af analyseinstituttet Ires viser, at Iohannis har fået opbakning fra 38,7 procent af vælgerne, mens Dancila står til 22 procent.

Andre målinger viser nogenlunde samme fordeling.

- Aldrig har rumænerne stemt så tydeligt og beslutsomt mod PSD. Det er et stort skridt for Rumænien og for dem, der ønsker, at retssystemet skal gælde her, siger Iohannis på et pressemøde på valgaftenen.

Regeringer under ledelse af PSD har i løbet af de seneste år tilbagerullet tiltag mod korruption, hvilket har medført kritik fra EU.

Klaus Iohannis blev præsident for fem år siden og har i den periode modarbejdet PSD's bestræbelser på at gennemføre reformer i retssystemet og begrænse domstolenes uafhængighed.

Hvis han bliver genvalgt som præsident, kan Iohannis ikke blot nominere en premierminister og nedlægge veto mod love vedtaget i parlamentet.

Han kan også udpege chefanklagere, der vil bekæmpe korruption.

Iohannis stod ifølge de seneste meningsmålinger op til valget til at få helt op mod 47 procents opbakning.

Ikke færre end 13 kandidater udfordrede ham ved søndagens valg.

Valgets nummer tre, som altså ikke går videre, er ifølge valgstedsmålingerne Dan Barna, der leder midterpartiet Red Rumænien. Han har omkring 16 procents opbakning.

Valgdeltagelsen ser ud til at have været højere end ved valget til EU-Parlamentet tidligere i år.

Klokken 14 dansk tid havde 29,2 procent af vælgerne stemt. Det er omkring halvandet procentpoint højere end ved EU-valget.

Dertil kommer omkring en halv million rumænske vælgere, der bor i udlandet, og som ligeledes havde stemt, da der blev gjort status halvvejs gennem valgdagen.

Flere vælgere i byerne har været en tur i valglokalerne end vælgerne på landet, viste tallene først på eftermiddagen.

Det ses som et godt tegn for Klaus Iohannis, fordi vælgerne i byerne i højere grad foretrækker de liberale partier end vælgerne på landet, som i højere grad støtter det socialdemokratiske PSD.

Lidt over 18 millioner rumænere er stemmeberettigede.

